رياضة | ميلان يستهدف نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يستهدف نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهتم نادي إي سي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع البرازيلي نوربريتو نيتو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في انتقالات الصيف المقبل.

ويأتي ذلك الاهتمام من أجل تأمين هذا المركز بحارس آخر في حال مغادرة الحارس الأساسي للفريق جيانلويجي دوناروما.

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ويرغب فالنسيا النادي السابق للاعب البالغ من العمر 30 عاماً، في ضمه أيضاً خلال الفترة الصيفية المقبلة.

وكان نيتو قد انتقل إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي، وشارك في 4 مباريات فقط مع الفريق الكاتالوني.

يشار إلى أن اللاعب أتى إلى برشلونة بمبلغ 26مليون يورو، قادما من فالنسيا، وتبلغ قيمته التسويقية في الوقت الحالي 14.5 مليون يورو.