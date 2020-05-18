اخبار الرياضه

رياضة | ميلان يستهدف نجم برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يستهدف نجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهتم نادي إي سي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع البرازيلي نوربريتو نيتو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في انتقالات الصيف المقبل.

ويأتي ذلك الاهتمام من أجل تأمين هذا المركز بحارس آخر في حال مغادرة الحارس الأساسي للفريق جيانلويجي دوناروما.

Advertisements

ويرغب فالنسيا النادي السابق للاعب البالغ من العمر 30 عاماً، في ضمه أيضاً خلال الفترة الصيفية المقبلة.

وكان نيتو قد انتقل إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي، وشارك في 4 مباريات فقط مع الفريق الكاتالوني.

يشار إلى أن اللاعب أتى إلى برشلونة بمبلغ 26مليون يورو، قادما من فالنسيا، وتبلغ قيمته التسويقية في الوقت الحالي 14.5 مليون يورو.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا