رياضة | فايلر يرشح نجم المنتخب لضمه في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يرشح نجم المنتخب لضمه في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع العديد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وعرض مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، العديد من اللاعبين على فايلر خلال الجلسات التي تعقد بينهما لمناقشة الأمور الخاصة بالصفقات والفريق، للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، إلا أن فايلر تحفظ على تلك الأسماء ورفض التعاقد معهم.

وطلب فايلر التعاقد مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، إلا أن اللاعب رفض العودة إلى مصر مفضلا الاحتراف الخارجي.

وبعد فشل التعاقد مع حجازي، رفض فايلر ضم العديد من اللاعبين لعل أبرزهم أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز وباهر المحمدي نجم الإسماعيلي وأسامة جلال مدافع إنبي، وأكد أن تلك الأسماء صاحبت قدرات عالية، لكنها ليست من أفضل العناصر الموجودة حالياً داخل القلعة الحمراء.