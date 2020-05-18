رياضة | نجم سموحة يقترب من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم سموحة يقترب من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية محلية بأن مسئولي الزمالك اقتربوا من الاتفاق مع حسام حسن نجم هجوم سموحة من أجل الإنضمام إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.
وكشفت التقارير الصحفية عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن رغبته في تدعيم خط هجوم الفريق الأبيض بنجم هداف.
وأوضحت التقارير الصحفية نقلاً عن مصدر مطلع داخل الزمالك أن حسام حسن نجم سموحة وافق علي جميع تفاصيل عقده مع القلعة البيضاء والذي يتضمن الاتفاق المالي.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن متبقي الآن حسم الصفقة مع سموحة وتوقيع اللاعب على العقود وسط مخاوف من جانب الزمالك من مغالاة فرج عامر رئيس سموحة في مطالبه المادية للتفريط في خدمات حسام حسن.
وأكدت التقارير الصحفية أنه سيتم عرض رحيل عمر السعيد أو محمد عنتر بشكل نهائي من ضمن الصفقة من أجل إنهائها ودفع مقابل مالي يبلغ مليون جنيه بدون إعارة أي لاعب آخر.