رياضة | هارجريفز : ليفربول لا يحتاج كوتينيو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هارجريفز : ليفربول لا يحتاج كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أوين هارجريفز نجم بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بأن ليفربول الإنجليزي لا يحتاج لخدمات نجمه السابق البرازيلي فيليب كوتينيو.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن هارجريفز لعب من قبل لبايرن ميونخ الذي يضم الآن كوتينيو على سبيل الإعارة كما أنه فاز مع مانشستر يونايتد ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كوتينيو رحل عن برشلونة في الصيف الماضي بعد موسم ونصف وانضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لكن النادي الألماني يرفض تفعيل بند الشراء.

Advertisements

وقال هارجريفز لصحيفة ميرور الإنجليزية:"أنا أحب طريقة لعب كوتينيو ومن الواضح أنه يمر بوقت صعب بعد مغادرة ليفربول".

وأضاف:"لم ينجح الأمر في برشلونة وفي بايرن ميونخ كذلك ولكن لا يزال هناك الكثير من الوقت ولن أستبعد تألقه إذا انتقل إلى الدوري الإنجليزي، أتمنى أن يحدث ذلك".

وتابع:"فرق الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأنسب لكوتينيو ولنكن صادقين ليفربول لا يحتاج إلى كوتينيو، لديهم ماني ومحمد صلاح وفيرمينو في الهجوم".

واختتم هارجريفز تصريحاته قائلاً:"هناك العديد من الشائعات حول تشيلسي ومانشستر يونايتد والعديد من الفرق التي إذا كنت مديرًا رياضيًا فيها، فمن المؤكد أن اسمه سيكون ضم قائمتي".