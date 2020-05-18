رياضة | رمزي يكشف كواليس عرض ريال مدريد لضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمزي يكشف كواليس عرض ريال مدريد لضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح هاني رمزي مساعد المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفض عرضًا من ريال مدريد في الفترة الماضية.

وذكرت تقارير صحفية عالمية أن صلاح مرتبط بريال مدريد منذ بداياته مع ليفربول وذلك عقب مستواه الكبير الذي قدمه مع الفريق الإنجليزي.

وقال رمزي في تصريحات لوسائل الإعلام:"في فترة هيكتور كوبر، المنتخب كان في سويسرا لخوض مباراة ودية هناك وتواجدت هناك في تلك الفترة وتحدثت مع صلاح وأخبرني بتلقيه عرضًا من ريال مدريد وكان بالنسبة له يعد عرضًا جيداً جدًا ولكنه قرر الاستمرار مع ليفربول".

وعن طموح اللاعب مع المنتخب، اختتم رمزي تصريحاته قائلاً:"صلاح لاعب طموح وحدثني وقتها عن إمكانية تحقيق جيله في المنتخب لثلاث بطولات أمم إفريقيا".