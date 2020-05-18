رياضة | الزمالك يوافق على رحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يوافق على رحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية تونسية بأن الزمالك وضع عدة شروط من أجل الموافقة على رحيل نجمه التونسي فرجاني ساسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة تونس الرقمية أن مجلس إدارة الزمالك حدد 3 شروط من أجل الموافقة على رحيل فرجاني ساسي وهم : موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض وتحديد البديل المناسب قبل رحيله، أما بالنسة لسعره فستقوم إدارة الفريق الأبيض بإجراء حساب مالي لما تحملته خزينة النادي منذ قدوم النجم التونسي بالإضافة إلى تحديد ربح القلعة البيضاء من وراء بيعه.

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وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن هذه الشروط هدفها المحافظة على حقوق الزمالك وعدم إهدارها.

وذكرت الصحيفة التونسية أن فرجاني ساسي شارك مع الزمالك في 11 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدف وحيد وصنع هدف آخر مثله.

وأوضحت الصحيفة التونسية أن القيمة التسويقية لفرجاني ساسي تبلغ 2 مليون جينه إسترليني وذلك وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.