رياضة | أزارو عن نجم الزمالك : أفضل أصدقائي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزارو عن نجم الزمالك : أفضل أصدقائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن وليد أزارو نجم هجوم الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حرص على الرد على مواطنه المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها نجم الفريق الأبيض أثناء ظهوره في برنامج (رامز مجنون رسمي) الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان المبارك الحالي.

وكشفت التقارير الصحفية أن أزارو علق على تصريحات بن شرقي مع رامز جلال بكتابة جملة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، قال فيها:"أفضل أصدقائي".

وقام وليد أزارو بنشر صورة تبرز لقطات من مقلب رامز جلال مع مواطنه المغربي أشرف بن شرقي الذي أكد خلاله حبه الشديد لأزارو على رغم من أهلاويته.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بن شرقي تحدث عن مواطنه أزارو خلال استضافته في برنامج (رامز مجنون رسمي) ليؤكد وجود علاقة صداقة قوية تجمعه بنجم الأهلي على الرغم من أنه أحد عناصر الغريم التقليدي، حيث قال:"وليد أزارو حبيبي حتى لو أهلاوي" ليرد عليه أزارو قائلاً: "صديقي المقرب".