رياضة | صراع أوربي على نجم ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع أوربي على نجم ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل كاي هافيرتز لاعب خط وسط باير ليفركوزون الألماني دائرة اهتمام عدد من أندية أوروبا الذي ترغب في التعاقد معه بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب خلال الموسم الحالي.

وذكرت شبكة " ديفنسا سينترال " الإسبانية، أن نادي بايرن ميونيخ دخل في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب خلال الفترة الماضية، لكنه تراجع عن الاستمرار في المفاوضات بسبب القيمة المالية للصفقة .

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وأشارت الشبكة أن وكيل أعمال هافيرتز عرض موكله على ريال مدريد للتعاقد معه الصيف المقبل، وكان النادي الملكي انسحب من الصفقة في وقت سابق لعدم رغبته في الدخول في مزايدة على اللاعب حتي لا يرتفع سعره.

ووفقًا لتقارير صحفية أن نادي بايرن ليفركوزن يشترط الحصول على 100 مليون يورو للموافقة على رحيل "هافيرتز".

ويحظي اللاعب الشاب بإهتمام عدد من الأندية الأوروبية الأخري بخلاف بايرن ميونيخ وريال مدريد، أبرزهم ليفربول وتشيلسي وبرشلونة ومانشستر يونايتد.