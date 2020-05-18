رياضة | حقيقة عرض ريال مدريد لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة عرض ريال مدريد لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر هاني رمزي مساعد المدير الفني السابق لمنتخب مصر مفاجأة مدوية بخصوص تلقي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، عرضًا من نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه.

وأكد هاني رمزي في تصريحات تليفزيونية أن محمد صلاح أخبره بتلقيه عرضًا من ريال مدريد الإسباني، خلال تواجدهما مع منتخب مصر في سويسرا لخوض مباراة ودية هناك، وذلك في فترة تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر قيادة الفراعنة.

وأوضح "رمزي" أن عرض ريال مدريد لضم محمد صلاح كان مغريًا، لكنه كان سعيدًا في ليفربول وقرر الاستمرار مع الفريق.

ويرتبط محمد صلاح بالإنتقال إلي ريال مدريد أو برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه مع ليفربول الإنجليزي في الفترة الماضية وتتويجه بلقب دوري ابطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وحصوله على جائزة هداف البريميرليج مرتين متتاليتين.