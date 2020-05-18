رياضة | تيباس يعلق على عودة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تيباس يعلق على عودة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بعض التفاصيل التي سيتم تطبيقها في حال عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال تيباس في تصريحات برنامج البارتيدازو على قناة موفيستار بلس:"أحب أن يكون في 12 يونيو لكن يجب أن نكون حذرين، سيعتمد ذلك على العديد من العوامل مثل ارتفاع محتمل للعدوى، عوامل لا تعتمد على كرة القدم ولكن على المجتمع الإسباني، يجب أن نكون حذرين للغاية ونركز على اتباع التدابير الصحية، الفيروس لا يزال موجود مع عدد إصابات أقل لكنه ما زال موجوداً".

وأضاف:"إن المخاطرة خلال المباريات ستكون صفر أو صفر تقريبًا لأن اللاعبين سيتم إخضاعهم لاختبارات ستكون نسبة الفشل فيها 5٪ فقط قبل 24 ساعة قبل المباراة وأثناء المباراة، كانت هناك دراسة جامعية من وزارتي الصحة الدنماركية والألمانية والتي حسبت المدة الزمنية التي يكون فيها اللاعب على بعد أقل من متر عن لاعب آخر خلال مباراة لكرة القدم. من أصل 22 لاعباً في الملعب فإن معظم الوقت الذي يقضيه اللاعب على بعد متر واحد من لاعب الآخر هو 67 ثانية وليس وجهاً لوجه. لكي ينتقل الفيروس يجب أن يكونوا في هذا القرب لأكثر من 15 دقيقة وهذا لن يحدث".

وتابع :"الدوريان سيعاودان الانطلاق في نفس الوقت. دوري الدرجة الثانية الإسباني (الليجا سمارت بانك) ستلعب فيه أدوار إقصائية لتحديد الصاعدين بنفس الظروف كما هو معتاد دائماً. سنحتاج إلى إنهاء مسابقاتنا الوطنية قبل 31 يوليو إن أمكن ثم المسابقات الأوروبية في أغسطس، نظراً لأن فرق (الليجا سمارت بانك) لا تشارك في المنافسات الأوروبية فيمكننا الاستفادة من اللعب في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، اعتماداً على موعد بدء الموسم المقبل".

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وأردف قائلاًُ:"نحن نعمل مع القنوات الناقلة محلياً ودولياً حول كيفية تجنب الملاعب الفارغة خلال مشاهدة كرة القدم، نأمل أن يكون لدينا بعض الخطط القوية هذا الأسبوع. نحن نجري اختبارات على التواصل الافتراضي وعلى الصوتيات أيضاً. لا أريد أن أستبق الأحداث لأننا لن نتمكن من استقبال المشجعين في الملاعب لكن البدائل ستكون مثيرة للاهتمام ورائدة عندما يتعلق الأمر ببث كرة القدم، ستتغير الأمور، سنكون قادرين على تحريك الكاميرات لتوليد زوايا جديدة. على سبيل المثال، إن عدم وجود جماهير في الملعب هو مأساة لكننا سنستغل أقصى ما في وسعنا لضمان أن من يشاهد في المنزل يمكنهم الاستمتاع بكرة القدم قدر الإمكان".

واستطرد قائلا :"كنا نتوقع ما بين 25 إلى 30 حالة إيجابية استناداً على الاحصائيات. حصل الدوري الألماني على 10 نتائج إيجابية من حوالي 1700 اختبار. حسب تقديرنا باستخدام هذا الرقم وأيضاً المعدل الإجمالي لفيروس كورونا في إسبانيا وهو أعلى إلى حد ما من ألمانيا. إنها أخبار جيدة لصناعة كرة القدم وكذلك للمجتمع الإسباني عموماً. لدينا أندية في جميع أنحاء إسبانيا ولم يكن خفض تصعيد عدد الحالات كما هو في كل منطقة ولكن في العديد من انحاء البلاد أصبح عدد الحالات الآن منخفضاً للغاية".

وواصل :"حينما تعود الليجا للانطلاق، سيكون هناك كرة قدم كل يوم. هذه هي الفكرة، كرة قدم كل يوم من أجل أن نتمكن من إنهاء المسابقة".

واختتم تيباس تصريحاته قائلاً:"لم نفكر أبداً في فكرة عدم إنهاء الموسم، ما حدث في ألمانيا لا يمكن أن يحدث والأكثر من ذلك إنه لن يحدث، من المستحيل أن يكون للنادي خمس حالات إيجابية في نفس الوقت. في حال حصول ذلك، فإن هذا يرجع إلى الإهمال أو عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي".