رياضة | أرقام محمد أوناجم مع الزمالك هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرقام محمد أوناجم مع الزمالك هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعب الجناح المغربي "محمد أوناجم" دوراً محورياً مع نادي الزمالك خلال الموسم الحالي 2019/202، قبل أن يتوقف بسبب تفشي وباء كورونا.

وتألق اللاعب صاحب الـ28 عاماً بشكل كبير مع الزمالك في موسمه الأول مع النادي الأبيض، والذي انضم إليه مطلع الموسم الحالي قادماً من نادي الوداد البيضاوي المغربي مقابل 1.35 مليون يورو.

وسرعان ما أصبح اللاعب أحد أهم الأوراق الأساسية لمدرب الزمالك الحالي "باتريس كارتيرون" وسلفه الصربي "ميتشو".

وساهم أوناجم في تتويج الزمالك هذا الموسم ببطولتي كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح، وكأس السوبر الأفريقي على حساب نادي الترجي التونسي، فضلاً عن مساهمته في تأهل الزمالك لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي أيضاً.

تبلغ القمية السوقية لأوناجم 650 ألف يورو، وفق آخر التحديثات الواردة من موقع "ترانسفير ماركت.

كشف حساب أوناجم مع الزمالك

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لعب أوناجم مع الزمالك 22 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى، خلال 1284 دقيقة لعب.

وفي بطولة الدوري المصري الممتاز، شارك أوناجم في 13 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف، فيما مجموعه 907 دقيقة لعب.

وضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، شارك أوناجم في 6 مباريات، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفاً آخر، خلال 343 دقيقة لعب.

وشارك اللاعب في 24 دقيقة من لقاء الشرقية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية، ولكن دون المساهمة بأي هدف.

كما شارك في 10 دقائق لقاء السوبر المصري الأخير ضد الأهلي والذي أقيم بدولة الإمارات العربية، وانتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي دون أهداف.

ولم يشترك أوناجم في لقاء السوبر ضد نادي الترجي التونسي، والذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، وفاز به الزمالك بنتيجة 3-1، حيث كان متواجداً على مقاعد البدلاء.