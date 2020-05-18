رياضة | بشرى سارة من الكاف للأهلي والزمالك وبراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة من الكاف للأهلي والزمالك وبراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بصرف جميع المستحقات المالية الخاصة بأندية بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن قرار الكاف جاء بصرف جميع المستحقات المالية للأندية المتأهلة إلى الدور قبل النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية وذلك كنوع من الدعم والمساندة بسبب الأزمة المالية التي تواجهها تلك الأندية بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت التقارير الصحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) صرف جزءا من مستحقات الأندية المتأهلة إلى الدور قبل النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية وأنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة صرف بقية المستحقات بشكل كامل كنوع من الدعم للأندية نتيجة الموقف الصعب الذى يمر به الجميع.

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وأفادت التقارير الصحفية بأنه كان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي في الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تأجيل المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت التقارير الصحفية أن براميدز يمثل مصر في بطولة الكونفيدرالية وذلك بعد نجاحه في التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) أكد أنه من المبكر تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وأنه لا وقت الآن للحديث عن تحديد مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا المميت.