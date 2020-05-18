رياضة | 5 مرشحين للرحيل عن ليفربول خلال الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 مرشحين للرحيل عن ليفربول خلال الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب إدارة ليفربول قرار عودة النشاط للكرة الإنجليزية مجدداً، والذي توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وينتظر ليفربول التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 عاماً، حيث كان الفريق على بعد مبارتين فقط من التتويج بشكل رسمي، قبل التوقف بسبب كورونا.

وتدرس إدارة ليفربول ملف التعاقدات الجديدة المنتظرة للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تم ترشيح أكثر من اسم للإنضمام للفريق، مثل الألماني "تيمو فيرنر" والسنغالي "كاليدو كوليبالي".

كما تدرس الإدارة ملف اللاعبين المرشحين للرحيل، بعد أن تداولت الصحف أكثر من لاعب لمغادرة النادي مستقبلاً، وأبرزهم الخماسي التالي:

ديان لوفرين

تسبب الكرواتي في بعض الكوارث الدفاعية هذا الموسم، ولعب أبرزها لقاء واتفورد، والذي سقط فيه ليفربول بثلاثية أنهت سلسلة اللاهزيمة خلال الموسم الجاري، ومن ثم أصبح على رأس المغادرين.

أبرز المهتمين: روما – ميلان.

جورجينو فينالدوم

Advertisements

على الرغم من القيمة الفنية الكبيرة لصاحب الـ29 عاماً، إلا أن إدارة الريدز لم تفاتحه حتى الآن في مسألة التجديد، حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل 2020/2021.

أبرز المهتمين: إنتر ميلان.

شيردان شاكيري

لم يحظ السويسري الدولي بدقائق لعب كافية بعد أن خرج من حسابات يورجن كلوب، وتداولت عدة تقارير صحفية مسألة رحيله بشكل كبير.

آدم لالانا

ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم تقم الإدارة بالتفاوض معه حتى الآن، حيث من المقرر أن يرحل في هذا الصيف بشكل مجاني.

ناثانيل كلاين

لاعب آخر سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، والذي عاد من إعارة فاشلة بنهاية الموسم الماضي من نادي بورنموث، ولم يخض أي دقيقة مع الفريق هذا الموسم، بسبب مشاكل بدنية وتعاطي الكحول.