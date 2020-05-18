رياضة | مفاجأة.. ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخط نادي إي سي ميلان الإيطالي للتعاقد مع واحد من نجوم نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

نيتو يظهر على طاولة برشلونة في الصيف

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميلان يريد التعاقد مع البرازيلي نوربريتو نيتو حارس مرمى نادي برشلونة في الصيف القادم.

وكشفت الصحيفة أن نادي ميلان سيبدأ التفاوض بالفعل مع نيتو في الفترة المقبلة لضمه إلى الفريق تحسبا لرحيل الألماني جيانلويجي دوناروما حارس مرمى النادي الإيطالي في الصيف.

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موقف برشلونة من رحيل نيتو في الصيف القادم

كما ذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة أكد أنه لا يمانع في رحيل نيتو في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد أي نادي مع نيتو صاحب الـ30 عام في الصيف القادم قد يكلفه حوالي 14.5 مليون يورو فقط.

فالنسيا يعود لفكرة ضم نيتو

ويوجد العديد من الأندية الأخرى التي ترغب في التعاقد مع نيتو في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن برشلونة بالفعل. أبرزها نادي فالنسيا الإسباني.