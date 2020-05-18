رياضة | الإسماعيلي يباغت الأهلي والزمالك في صفقة مدافع الإنتاج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يباغت الأهلي والزمالك في صفقة مدافع الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الإسماعيلي تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، لاسيما بعد توقف الدوري المصري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

الإسماعيلي يفاوض محمود البدري

تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد عن نية مسئولي

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الإسماعيلي في الحصول على خدمات البدري في صفقة انتقال حر، ويحظى اللاعب بمتابعة قوية من جانب إدارة القلعة الصفراء.

وأوضحت التقارير أن إدارة الإسماعيلي ترغب في حسم الصفقة بالفترة المقبلة من أجل تدعيم خط دفاعه، خاصة في ظل الأنباء التي تتردد بشأن اهتمام الأهلي بباهر المحمدي.

وارتبط اسم البدري بالانتقال إلى الأهلي والزمالك بالفترة الماضية، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتسعى إدارة الإنتاج الحربي لمحاولة تجديد عقد محمود البدري في الفترة المقبلة من أجل قطع الطريق على الأندية التي تخطط لضمه، أو محاولة تحقيق مكسب مادي في حالة بيعه.