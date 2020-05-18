شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يضع عدد من الإجراءات حال استئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عدد من الإجراءات فى حالة استئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة ، و تضمنت الإجراءات حال عودة الدوري أن يتم تخصيص اتوبيسين لكل فريق لنقل اللاعبين قبل وبعد المباريات خاصة وانه لن يسمح للاعبين بالجلوس بجوار بعضهم في الاتوبيس علي ان يستقل كل 25 فردا أتوبيسا واحداً علما بان كل فريق يضم ما يقرب من 50 فردا في المباراة الواحدة من بين لاعبين ومدربين وأعضاء جهاز طبي وإداري وعمال غرف خلع الملابس .

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كما كلّفت اللجنة الخماسية الثنائي حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة بمتابعة تفاصيل الدوري الالماني " البوندزليجا" والتجربة الألمانية في عودة الدوري تحسبا لصدور قرار بعودة الدوري بهدف الاستفادة من التجربة ونقلها للدوري المصري خاصة وأن هناك إجراءات لم تظهر علي الشاشات مثل تعقيم غرف خلع الملابس وتواجد اللاعبين بها والإجراءات الخاصة بالحكام وغيرها .

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اجتماعاً مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، خلال الأيام المقبلة، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائى لبطولة الدورى من الاستئناف من عدمه، ودراسة أفضل الحلول للنشاط خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.