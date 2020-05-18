متابعة قياسية لـ «البوندسليجا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم خلف أبواب موصدة بعد توقف شهرين بسبب فيروس «كورونا» المستجد، بمتابعة قياسية عبر الشاشات المحلية وصلت إلى ستة ملايين مشاهد لشبكة «سكاي ألمانيا» المالكة لحقوق البث، بحسب ما أفاد موقع متخصص أمس الأحد.

وأقيمت 6 مباريات السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليجا، لتصبح ألمانيا بذلك أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف المنافسات التي علقت في منتصف مارس/آذار بسبب تفشي وباء «كوفيد-19».

وبحسب موقع «دي دبليو دي أل» الألماني المتخصص بوسائل الإعلام، تابع 3,68 مليون شخص انطلاق المباريات عبر القنوات المدفوعة ل«سكاي» الألمانية، أي ضعف عدد المشاهدين المعتاد للمباريات يوم السبت.

يضاف إلى هؤلاء نحو 2,45 مليون مشاهد تابعوا البث المتعدد «مالتيبليكس» عبر القناة المفتوحة ل«سكاي»، بعد قرار الشبكة القيام بذلك للمباريات التي تلعب يوم السبت في المرحلتين الأوليين بعد العودة.

وبحسب الأرقام، استحوذت «سكاي ألمانيا» عبر القناة المدفوعة على 27,4 في المئة من الحصة السوقية بعد ظهر السبت، مقابل 18,2 في المئة للقناة المفتوحة.

وأفاد مصدر في رابطة الدوري الألماني وكالة فرانس برس أن المباريات تم بثها عبر قنوات تلفزيونية في أكثر من 70 بلداً حول العالم، بموجب اتفاقات معقودة سابقاً. ولقيت بطولة ألمانيا في نهاية الأسبوع اهتماماً أكبر من العادة؛ نظراً لأنها البطولة الكبرى الأولى التي تستأنف منافساتها بعد الجمود الذي أصاب الرياضة بسبب «كوفيد-19».

وبين البطولات الوطنية الكبرى الأخرى، لا تزال إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا تعد الخطط لعودة محتملة يؤمل أن تكون قرابة منتصف يونيو/حزيران، بينما كانت فرنسا الوحيدة بين كبار القارة التي تعلن أواخر إبريل/ نيسان وقف الدوري المحلي بشكل مبكر، وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.