بطولة ألمانيا: رومينيغه يعتقد أن نوير سيمدد عقده مع بايرن

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برلين: أعلن كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، الأحد أنه "متفائل بحذر" بخصوص موضوع تمديد حارس مرمى النادي الدولي مانويل نوير لعقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2021.

وقال الرجل القوي في النادي البافاري "أنا متفائل بحذر بأن مانويل سيوافق بسرعة على عرض بايرن"، وذلك خلال حديث لقناة "سكاي دويتشلاند" قبل مباراة فريقه مع أونيون برلين في المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليغا وهي الأولى لحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة بعد توقف لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "مانويل يعرف ما لديه في بايرن وبايرن يعرف ما لديه في مانويل نوير. إنه زواج يجب أن يستمر في المستقبل".

وأبدى نوير بدوره تفاؤله بهذا الشأن عقب الفوز على اونيون برلين (2-صفر)، وقال "كارل هاينتس رومينيغه يعرف ذلك. أنا سعيد كوني ألعب في بايرن ميونيخ، نحن متفائلون، ولكن لم نوقع حتى الآن على أي شيء وليس هناك ما يجب الإعلان عنه".

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وبدا أن المفاوضات بين النادي البافاري وعملاق عرين المانشافت (34 عاما و92 مباراة دولية) وصلت إلى طريق مسدود في منتصف نيسان/أبريل الماضي، ولم يكن نوير راضيا عن تسريب تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده لوسائل الإعلام.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، يطالب نوير بتمديد عقده حتى عام 2025، فيما يرغب بايرن في تمديده حتى عام 2023 حيث سيكون عمر الحارس 37 عاما، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، طلب وكيل أعماله توماس كروث راتبا سنويا قدره 20 مليون يورو، وهو أعلى بكثير من العرض المقدم من بايرن.

وفضلا عن تتويجه بلقب أفضل حارس مرمى في العالم أربع مرات، ولقب بطل العالم 2014 مع المنتخب الوطني، لا يزال نوير قائدا لبايرن حيث لعب معه 374 مباراة منذ انضمامه إلى صفوفه قادما من شالكه عام 2011. اهتزت شباكه 266 مرة (بمعدل 0,71 هدف في المباراة الواحدة) وحافظ على نظافة شباكه 189 مرة.