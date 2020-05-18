شكرا لقرائتكم الاهلي يترقب ارسال إتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادي الاهلي أرسال إتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي لاعب الفريق بعد إصابته في معسكر المنتخب قبل عدة أشهر حيث أرسل الاهلي ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"،لابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا" ، وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحي من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.