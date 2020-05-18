شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور الصفقة الحائرة فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أحمد أيمن منصور مدافع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، من الصفقات الحائرة داخل صفوف فريقه، خاصة وإنه يعد من اللاعبين الذين يرغب الأهلي والزمالك فى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الدفاع، وأن لم يتحرك قطبى الكرة المصرية بشكل رسمى حتى الأن من أجل الحصول على خدمات اللاعب، فضلاً عن رغبة مسئولى بيراميدز فى الابقاء على أحمد أيمن منصور وعدم التفريط فى خدماته بالوقت الحالى.

أحمد أيمن منصور يعد من القوام الأساسى لفريق بيراميدز، لاسيما وأن المسئولون فى النادى يفضلون الابقاء عليه وعدم التفريط فى خدماته نظرًا لعدم ضخامة المقابل المادى الذى يتقاضاه، فى المقابل ترغب الإدارة فى تسويق على جبر الذى يحصل على مقابل مادى ضخم جدًا، ليصبح أحمد أيمن منصور من اللاعبين الذين سيتم الاعتماد عليهم فى بيراميدز بالفترة المقبلة وبعد رحيل أو تجميد على جبر.

فى الوقت ذاته شهدت الفترة الأخيرة ترشيحات داخل أروقة الزمالك بشأن ضم أحمد أيمن منصور، لتعزيز قوة خط الدفاع الأبيض، فى ظل البحث من جانب مسؤولى قلعة ميت عقبة عن دعم الفريق بالموسم المقبل.

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وكشف مصدر مقرب من أحمد أيمن منصور عن تلقيه مكالمة هاتفية من أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، إلى جانب مكالمة أخرى من جانب أحمد مرتضى مع والده أيمن منصور نجم الزمالك السابق من أجل تقريب وجهات النظر فى صفقة ضم لاعب بيراميدز، الذى رحب بارتداء القميص الأبيض فى الموسم الجديد بشرط الحصول على موافقة ناديه، لاسيما وأن والد اللاعب أبدى رغبته الشديدة فى انتقال نجله لأبناء ميت عقبة.

فى نفس الوقت، تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً من لجنة التخطيط بأكثر من لاعب مُرشح لتدعيم دفاع الفريق ومنهم أحمد أيمن منصور الذى يرى أكثر من مسئول أهلاوي أنه لاعب مُفيد ومهم فنياً خاصة وأنه يُجيد اللعب في مركز الدفاع أو كظهير أيسر، وتم طرح الأمر على المدرب السويسري رينيه فايلر لكن الأخير أكد أن الأهلي ليس بحاجة لضم لاعب بيراميدز لوجود لاعبين في الأهلي بنفس مهاراته وقدراته الفنية بما يعني أنه لن يُضيف للقلعة الحمراء مع التقدير التام لقدراته وإمكانياته الفنية ليتم إغلاق ملف ضم ظهير بيراميدز مُبكراً بناءً على رؤرية السويسري رينيه فايلر الذي يُعد الأمر الناهي في فريق الكرة ويمنحه مسئولو القلعة الحمراء كافة الصلاحيات في الفريق.

وشارك أحمد أيمن منصور مع بيراميدز فى هذا الموسم فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، بمعدل 869 دقيقة، حصل خلالها على إنذارين وطرد فى مباراة، فيما شارك فى 11 مباراة ببطولة الكونفدرالية، بمعدل 885 دقيقة، حصل خلالهم على إنذارين أيضًا، فيما انضم إلى صفوف منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر، ولكنه لم يشارك فى أى مباراة.