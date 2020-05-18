شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض إعادة المفاوضات مع مارسيلو الأهلى بالميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس ادارة النادى الإسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان فكرة تجدد المفاوضات مع حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للأهلى المعار للصفاقسى التونسى لتدعيم الجبهة اليسرى للدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويأتى هذا التوجه بسبب المغالاة المادية التى طلبها مارسيلو فى فترة سابقة ، وكان الإسماعيلى قريباً من التوصل لاتفاق مع الأهلى، من أجل اللاعب، خلال انتقالات شهر يناير الماضى ، لولا طلب سين السيد الحصول على 5 مليون جنيه "كاش" للعب موسم واحد بالقلعة الصفراء ، وكان الإسماعيلى قد فشل فى تدعيم الجبهة اليسرى فى فترة الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية بعدما فشل مساعى التعاقد مع السورى مؤيد العجان لرفض ناديه الاستغناء عن خدماته فضلاً عن مغالاة سموحة فى طلباته المادية للاستغناء عن محمود معاذ بالإضافة لرفض مسئولي الدراويش منح حسين السيد مارسيلو ظهير أيسر الأهلى 5 مليون جنيه فى الموسم منعًا لإحداث فتنة فى صفوف الدراويش.

على الجانب الأخر ، توافرت عدة عروض محلية للصفاقسي التونسي للحصول على خدمات حسين السيد لاعب الأهلي والمعار إلي صفوف الصفافسي التونسي حيث أبدت هذه الأندية رغبتها في ضم حسين السيد الشهير بـ"مارسيلو" خلال الموسم المقبل، ويفاضل حسين السيد بين تجديد اعارته إلي الصفاقسي والاستمرار في صفوفه الموسم القادم أو قبول أحد العروض المحلية المقدمة إليه بعدما رفض فايلر المدير الفني للأهلي عودة اللاعب.

وينتظر مسئولو النادي التونسي عودة النشاط الرياضي وتخطي أثار جائحة كورونا من أجل مفاتحة الأهلي في طلب تمديد إعارة اللاعب خاصة وأن عقد الإعارة الذي تم توقيعه لمدة 6 شهور حتي نهاية الموسم شهد اتفاقا بأن يكون للنادي التونسي أولوية الشراء أو تمديد الإعارة.

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