شكرا لقرائتكم خبر عن بلال علام : الزمالك الأكثر شعبية من الأهلى فى الخليج ورمضان صبحى الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعلق الرياضى بلال علام، أن نادى الزمالك هو أكثر شعبية من النادى الأهلى في دول الخليج، كما أنه الأقرب لدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، قائلا فى حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: إن الزمالك هو صاحب الشعبية الكبرى في معظم دول الخليج ويتفوق كثيرا على الأهلى، والأقرب لحصد بطولة أفريقيا هذا الموسم بعد المستوى الذى قدمه أمام الترجى والإطاحة به وتحقيق السوبر المصرى والأفريقى".

وعن انتمائه، قال بلال علام، إنه كان مشجعا متعصبا للنادى الأهلى حتى 2005، وأصبح محايدا تماما، مؤكدا أنه بعد مباراة الـ6/1 اشترى 30 جريدة وفرقها على الناس فى الشوارع وهو ذاهب للجامعة من كثرة الفرحة.

وعن منتخب مصر، قال بلال علام: "مشكلة منتخب مصر فى بطولة أفريقيا 2019 كانت مدرب واختيارات فنية، لأننا فشلنا في توصيل الكرة لمحمد صلاح، وكمان مقدرناش نحمى محمد الشناوى ولا عرفنا نحضر كويس ونساعد عبد الله السعيد في وسط الملعب، كلها أمور فنية بالإضافة لشعف الاختيارات التي تصنع الفارق في المباريات.

وأوضح بلال علام: أن منتخب مصر يفتقد حاليا لشخصية الكابتن، والمتمثلة في الصقر أحمد حسن أو حسام حسن، لأنهما أكثر من ظهر دورهما مع المنتخب، ونعانى حاليا من فقر فى المواهب بالإضافة لكثرة المصابين، مؤكدا أن ربنا أعطانى نعمة كبيرة اسمها محمد صلاح وهو كان السبب فى صعودنا لكأس العالم.

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وأضاف بلال علام: أن مصر كانت تمتلك جيلا عظيما من 2004 لحد 2010 بشوات في كرة القدم، حسنى عبد ربه المظلوم إعلاميا بجانب محمد شوقى وهانى سعيد والحضرى ومحمد زيدان، جيل كان عظيما والبدلاء كانوا على نفس المستوى.