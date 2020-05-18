ملف الأحد.. ترقب عودة الدوري.. ومحامي صلاح يوضح حقيقة عرض الريال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد يوم الأحد العديد من الأحداث سواء كان محلية أو خارجية لعل الأبرز ملف عودة دوري WE المصري بجانب خروج رامي عباس محامي محمد صلاح نجم ليفربول لتوضيح حقيقة انتقال موكله إلى ريال مدريد.

- عودة النشاط

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم عودة الأنشطة الرياضية تدريجيا، كما ستفتح النوادي ومراكز الشباب بإجراءات محددة. (طالع التفاصيل)

- صلاح لم يناقش أي خطط بشأن مستقبله

نفى رامي عباس محامي ووكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ما أشيع مؤخراً بمناقشه صلاح لأحد العروض التي وصلت له مع أحد مدربيه السابقين.(طالع التفاصيل)

- إنقاذ الموسم المحلي

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم يمتلكون الخبرات التي سوف تساعد في عملية إنقاذ الموسم الحالي من الإلغاء. (طالع التفاصيل)

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- تطبيق السيناريو الألماني

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يمكن تطبيق السيناريو الألماني في مصر فيما يخص استئناف نشاط كرة القدم الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

- لم نفاوض الزمالك بشأن أحداد

نفى جواد الزيات رئيس فريق الرجاء المغربي، أن يكونوا قد دخلوا في مفاوضات من إدارة الزمالك من أجل الاحتفاظ بحميد أحداد بعد نهاية اعتراته هذا الصيف. (طالع التفاصيل)

- تقارير يونانية: أولمبياكوس يفضّل كوكا على مهاجم مارسيليا

ذكرت تقارير صحفية يونانية، أن أحمد حسن "كوكا" الذي يلعب لأولمبياكوس معارًا من سبورتنج براجا البرتغالي يظل الأولوية الأولى بالنسبة لإدارة لنادي في الصيف المقبل، بالرغم من الاهتمام بمهاجم مارسيليا كونستانتينوس ميتروجلو. (طالع التفاصيل)

- لن نعارض عودة الدوري

أكد نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن عودة الموسم الجاري من دوري WE المصري ستكون وفقًا لما تقره وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. (طالع التفاصيل)

- فاروق يُنهي الإشاعات

كشف محمد فاروق صانع ألعاب فريق بيراميدز، عن موقفه من العودة إلى صفوف الأهلي أو الانتقال للزمالك خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)