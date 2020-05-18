بلال علام : أنا أول من أطلق لقب "أباتشي" على شيكابالا

أكد بلال علام المعلق الرياضي، أنه أول من أطلق على محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول بنادي الزمالك، لقب "الأباتشي". بنادي الزمالك، لقب "الأباتشي". وقال علام خلال تصريحات تليفزيونية، " أنا أول معلق مصري أطلق على شيكابلا لقب أباتشي". أول معلق مصري أطلق على شيكابلا لقب أباتشي". وتابع المعلق الرياضي " أطلقت على شيكابالا اسم أباتشي في مباراة للزمالك أمام اتحاد الشرطة".

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