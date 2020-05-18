رابح ماجر ينصح محمد صلاح بالاستمرار مع ليفربول

نصح رابح ماجر أسطورة المنتخب الجزائري، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بالاستمرار مع فريقه وعدم الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
وقال ماجر خلال تصريحات تليفزيونية، " محمد صلاح لاعب ممتاز ويلعب مع فريقه كبير وعالمي، ومن رأيي استمراره مع ليفربول لأن فريقه الحالي سيعمل على الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا".
وأضاف " محمد صلاح يجب أن يبحث عن الاستقرار والاستمرار مع فريقه وعدم الرحيل إلى ريال مدريد".
وبسؤاله عن المقارنة بين الثنائي العربي محمد صلاح نجم منتخب مصر ورياض محرز لاعب منتخب الجزائري، أجب ماجر " لا أستطيع أن أقارن بين الثنائي، فهم يمثلون الكرةالعربية وكذلك هم الأفضل في إفريقيا مع بيتر أوباميانج وساديو ماني".
وبسؤال رابح ماجر عن توقعه للفريق الفائز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم رد قائلًا " الفرق المتأهلة لنصف النهائي باستطاعها حسم اللقب فهم فرق كبيرة ومن الصعب التكهن بالفريق الفائز باللقب، لكن الأهم أن الفائز سيكون فريقًا عربيًا".
يذكر أن الزمالك والأهلي تأهلا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليقابلا الرجاء والوداد البيضاوي المغربيين.
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