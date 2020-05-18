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عودة النشاط الرياضي فـي مصـر منتصـف يونيـو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أنه سيتم البدء من يوم 15 يونيو/‏ حزيران المقبل في إعادة النشاط الرياضي تدريجياً ضمن مجموعة من الأنشطة تناقش الحكومة عودتها وفقاً لضوابط معينة وبشكل تدريجي.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة، أنهم يتمسكون باستكمال مسابقة الدوري العام هذا الموسم، خاصة أن هناك فرصة لتطبيق أحد المقترحات التي تم تسليمها لوزير الشباب والرياضة لعودة النشاط، ومازال هناك متسع من الوقت لاستئناف الدوري، في منتصف يوليو أو أول أغسطس المقبلين.

وقالوا إنهم اقترحوا على وزير إنهاء الدوري الحالي منتصف سبتمبر أو أول أكتوبر المقبل، على أن ينطلق الدوري الجديد يوم 15 من الشهر نفسه، أي بعد أسبوعين فقط من انتهاء الموسم الجاري، لاسيما أن اللاعبين حصلوا على فترة راحة كافية في الوقت الحالي في الإجراءات الاحترازية.

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