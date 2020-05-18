شكرا لقرائتكم خبر عن بارك بطلة جولف كوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت بارك هيون- كيونج بلقب البطولة الكورية للجولف للسيدات أمس الأحد مع عودة منافسات اللعبة في كوريا الجنوبية بعد استئناف منافسات كرة القدم والبيسبول في هذه البلاد الواقعة في شرق آسيا رغم استمرار جائحة كورونا.

واحتضنت بارك التي ظهر جلياً تأثرها بالفوز والدها الذي عمل مساعداً لها في البطولة وأمطرها زملاؤها بالورود.

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