اجتماع مهم اليوم لتقرير مصير «البريميرليج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الباحث عن استئناف منافساته المعلقة منذ شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، نفسه أمام معضلة انقسام اللاعبين وتخوف بعضهم من العودة، بعد انقسام مماثل على مستوى الأندية.

وعلى الرغم من ضوء أخضر من الحكومة البريطانية يجيز عودة كرة القدم اعتباراً من الأول من يونيو، ما تزال الأندية تدرس الخطط التي قد تتيح خطوة من هذا النوع، وتعقد لهذا الغرض اجتماعاً جديداً اليوم الاثنين.

وترغب الأندية اليوم في الاتفاق على البروتوكول الصحي، بما يتيح للفرق معاودة التمارين هذا الأسبوع.