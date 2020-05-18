الحكومة الإيطالية تريد ضمانات لاستئناف النشاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على أنه يريد «ضمانات إضافية» قبل أن تمنح حكومته الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدوري المحلي لكرة القدم.

وأبدت الأندية رغبتها في استئناف المباريات اعتباراً من 13 يونيو، لكن اعتماد هذا التاريخ لا يزال يحتاج إلى موافقة رسمية من الحكومة. وقال كونتي: «نحتاج إلى بعض الضمانات الإضافية، ومن خلال الحديث إلى وزير الرياضة، يتضح أننا لم نحصل عليها بعد».