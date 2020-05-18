عودة تدريبات «الليجا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجازت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لأندية «الليجا» اعتباراً من اليوم الإثنين، إقامة تمارين لمجموعة من عشرة لاعبين كحد أقصى، في خطوة إضافية على طريق عودة المنافسات المعلقة منذ شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعاود لاعبو الدرجتين الأولى والثانية منذ الأسبوع الماضي تدريباتهم الفردية في مراكز الأندية في ظل تدابير صحية صارمة، بعدما أقرت الحكومة خطة تدريجية لرفع قيود الإقفال التام على أربع مراحل. وأفاد مصدر في الرابطة، بانها سمحت للأندية اعتباراً من اليوم، بإقامة تمارين جماعية بشرط ألا يتعدى عدد المشاركين فيها 10.

ويشمل هذا الإجراء كل أندية الدوري، بما فيها التي تتدرب في مناطق لا تزال تعد من الأكثر تضرراً بالجائحة في إسبانيا (مثل العاصمة مدريد أو إقليم كتالونيا)، وأبقت فيها السلطات قيوداً أكثر صرامة من مناطق أخرى، للحد من تفشي «كوفيد-19».

ويعني ذلك أن أندية مثل ريال مدريد وأتلتيكو، وبرشلونة، ستكون قادرة على إقامة هذه التمارين الجماعية أيضاً، على رغم أن مراحل تخفيف القيود في مناطقها لا تزال متأخرة عن مناطق أخرى في إسبانيا.