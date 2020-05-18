شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لكاحل الحسن صالح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو أجرى الحسن صالح المدافع الأيسر لنادي الشارقة عملية جراحية لكاحله الأيسر، بإشراف الأخصائي الفرنسي فيليب ليندرو، ومتابعة د.محمد العربي طبيب الفريق. وبعد العملية سيخضع اللاعب صالح لبرنامج تأهيل وجلسات علاج طبيعي تستمر 6 أسابيع قبل العودة مجدداً إلى الملاعب.

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