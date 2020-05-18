شكرا لقرائتكم خبر عن المر.. بطل الـ «بلاي ستيشن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق خلفان محمد المر من مركز ناشئة خورفكان لقب بطولة البلاي ستيشن لكرة القدم «فيفا 2020»، التي نظمتها ناشئة الشارقة، تحت شعار «لنتحدى».
واستعرض المنتسب خلفان المر مهاراته في المباراة النهائية للبطولة مع منافسه خليل إبراهيم الحوسني عبر منصة الاتصال المرئي «زوم»، وعُرضت أيضاً على قناة ناشئة الشارقة في موقع يوتيوب، حيث حقق البطل الفوز بنتيجة 2-1.
وأكد خلفان المر أنه تمكن من الفوز بلقب البطولة نتيجة التدريبات المكثفة قبل المباريات التي شارك فيها. وقال: البطولة مميزة ومنظمة، وجمعت بين التسلية والترفيه في أجواء مملوءة بالنشاط والتحدي، إضافة إلى أنها ساعدتني على تعلم بعض المهارات مثل المراوغة، وتسجيل الأهداف كأنني في ملعب حقيقي.
وهنأ خليل الحوسني صديقه خلفان على الفوز بالمركز الأول في البطولة. وقال: تمكنت خلال المشاركة في البطولة من تنمية مهاراتي في اللغة الإنجليزية.
كانت هذه تفاصيل خبر المر.. بطل الـ «بلاي ستيشن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.