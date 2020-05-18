المر.. بطل الـ «بلاي ستيشن»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق خلفان محمد المر من مركز ناشئة خورفكان لقب بطولة البلاي ستيشن لكرة القدم «فيفا 2020»، التي نظمتها ناشئة الشارقة، تحت شعار «لنتحدى».

واستعرض المنتسب خلفان المر مهاراته في المباراة النهائية للبطولة مع منافسه خليل إبراهيم الحوسني عبر منصة الاتصال المرئي «زوم»، وعُرضت أيضاً على قناة ناشئة الشارقة في موقع يوتيوب، حيث حقق البطل الفوز بنتيجة 2-1.

وأكد خلفان المر أنه تمكن من الفوز بلقب البطولة نتيجة التدريبات المكثفة قبل المباريات التي شارك فيها. وقال: البطولة مميزة ومنظمة، وجمعت بين التسلية والترفيه في أجواء مملوءة بالنشاط والتحدي، إضافة إلى أنها ساعدتني على تعلم بعض المهارات مثل المراوغة، وتسجيل الأهداف كأنني في ملعب حقيقي.

وهنأ خليل الحوسني صديقه خلفان على الفوز بالمركز الأول في البطولة. وقال: تمكنت خلال المشاركة في البطولة من تنمية مهاراتي في اللغة الإنجليزية.