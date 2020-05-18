السماعات تفضح توديبو.. وخريج أرسنال يخطف الأضواء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح



شهد الدوري الألماني لكرة القدم في يومه الأول من عودته بعد طول غياب، العديد من المفارقات، ففي ديربي الرور بين دورتموند وشالكه، ساهم اختفاء هدير مدرجات «سيجنال أدونا بارك» في رصد سماعات خط التماس لشتيمة وجهها مدافع شالكه جون كلير توديبو، المعار من برشلونة، لنجم دورتموند النرويجي إيرلينج هالاند قبل تنفيذه ركلة ركنية، وربما يواجه المدافع الفرنسي عقوبة من ناديه.

من جهته، عقد هالاند بعد المباراة مقابلة استغرقت 26 ثانية استخدم فيها 11 كلمة، وسئل فيها عن سبب تصفيق اللاعبين أمام مدرجات خالية بعد الفوز وأجاب: «لمَ لا؟ كانت رسالة أردت توصيلها للمشجعين الأهم بالنسبة للنادي ولنا».

واحتفل نادي بوخوم بهدف الإنجليزي جوردي أوسي توتو (21 عاماً) على هايدنهام 3- صفر بمنافسات الدرجة الثانية في البوندسليجا، وكتب عبر موقعه الرسمي في «تويتر»: «جول، أرسنال، هل تشاهدون؟»، وذلك في إشارة إلى أن اللاعب خريج نادي أرسنال، حيث لعب في صفوفه منذ عام 2015، قبل أن ينتقل إلى بوخوم بنظام الإعارة في 2019.

وألغى«الفار» هدفاً لفرايبورج بقدم لوكاس هويلر بداعي التسلل أمام لايبزيج، وبعد احتفالية مبكرة لموقع فرايبورج في «تويتر» كتب تغريدة تهكماً: «مساعد الحكم في غرفة الفار رصد ظفراً خارج الخط» مرفقة بصورة لحادثة التسلل الغريبة.