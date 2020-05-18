شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجواد: «التوأم» قادني للتدريب في البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
كشف السعودي محمد عبد الجواد مدرب شباب ناشيونال دي ميناس البرازيلي (تحت 17 عاماً) أن الفضل في وجوده على رأس تدريب الفريق البرازيلي يعود لابنيه «التوأم».
في تفاصيل القصة أوضح عبد الجواد الفائز (لاعباً) بكأس آسيا مع الأخضر السعودي 1984-1988 أن ارتباط نجليه بالسفر مع والدتهما لقضاء الإجازة السنوية في البرازيل لمدة 3 أشهر من كل عام والتدريب مع فريق ميناس، لكن الأمر اختلف في العام الماضي، حيث طلب نادي فيلانوفا البرازيلي منه تسجيلهما رسمياً، فما كان منه إلا المغادرة ليتابع الأمر.
وأضاف: عندما ذهبت شاهد البرازيليون الـ«CV» الخاص بي والشهادات فعرضوا عليّ تدريب فريق الشباب، فوافقت لأكتسب الخبرة وأخوض التجربة.
يذكر أن عبد الجواد اعتزل كرة القدم بعد مشاركته في مونديال 1994.
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