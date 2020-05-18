رقصة مايكل جوردان الأخيرة تزيد مبيعات تذكاراته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى النجاح الهائل للسلسلة الوثائقية «ذا لاست دانس» (الرقصة الأخيرة) التي تُلقي الضوء على مسيرة مايكل جوردان، إلى تعزيز مبيعات التذكارات الخاصة بأسطورة كرة السلة الأمريكية، وتداول بعضها بعشرات آلاف الدولارات.

وكان من المقرر أن تعرض السلسلة المؤلفة من عشر حلقات، في يونيو/حزيران المقبل، لكن توقف منافسات اللعبة والرياضة عموماً في الولايات المتحدة والعالم، وتدابير الإغلاق التي أبقت الملايين في منازلهم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، دفعت إلى تقديم الموعد.

وبدأ العرض في أبريل/نيسان بمعدل حلقتين يوم الأحد من كل أسبوع، عبر شبكة «إي أس بي أن» الأمريكية، على أن تتوافر في اليوم التالي عبر خدمة «نتفليكس» للبث التدفقي حول العالم.

كما بدأت أسعار تذكارات جوردان ترتفع، وسيكسب جوردان جيلر، جامع التذكارات ما لا يقل عن 240 ألف دولار، لقاء بيع حذاء من طراز «إير جوردان 1» في دار سوثبيز للمزادات العلنية.

وهذا النموذج هو الأول من تصميم شركة «نايكي» خصيصاً للاعب الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاجو بولز عام 1984.

ويمكن للحذاء الذي انتعله جوردان، أن يحطم الرقم القياسي لحذاء رياضي في مزاد علني، والبالغ 437500 دولار، والمسجل العام الماضي في مزاد لسوثبيز أيضاً على حذاء «نايكي مون» الذي يعود تصميمه إلى السبعينات، وتم إنتاج 12 زوجاً منه فقط.

ويركز «ذا لاست دانس» على عرض كامل مسيرة جوردان ولقطات تبث للمرة الأولى صوّرت في كواليس نادي بولز موسم 1997ـ 1998، مما زاد من الإقبال على كل ما يتعلق بالأسطورة.