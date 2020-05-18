شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفكر في ضم كايو كانيدو بعد تيجالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى
علم «الخليج الرياضي» أن التعاقد مع مهاجم العين كايو كانيدو ضمن الأمور المطروحة في نادي النصر، ليكسب صفقة لاعب يمكن تسجيله في خانة اللاعبين المواطنين، كما فعل مع ضم سيباستيان تيجالي.
وكان نادي الشارقة قدم عرضاً لضم كايو كانيدو الذي لم يظهر بالصورة المطلوبة مع العين هذا الموسم، وتؤكد معلومات أن إدارة «الزعيم» لن تفرط في اللاعب بسهولة، لاسيما أنه يعد من أفضل المهاجمين وتألق في ملاعب الإمارات بشكل لافت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما أشارت مصادر أن صفقة كايو في حال تمت لأي نادٍ، فإنها ستتجاوز بالتأكيد حاجز 6 ملايين دولار التي دفعها العين لضم اللاعب من الوصل.
وحسب المصادر، فإن النصر قد يطرح صفقة تبادلية لضم كايو، حصل من خلالها على خدمات اللاعب، مقابل مبلغ مالي وأحد اللاعبين المواطنين من نادي النصر.
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