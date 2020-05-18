خبير سعودي ينصح باستمرار صيانة الملاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد المهندس السعودي سلمان النمشان مراقب المباريات الدولية ومسؤول الأمن والسلامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أهمية استمرار الصيانة الدورية لملاعب كرة القدم في العالم خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

ولفت النمشان الانتباه إلى أن عشب الملاعب «كائن حي» بحاجة للعناية وإلا فسيتعرض للتلف، ما يوجب البدء من مرحلة الصفر لإعادة التأهيل.

وأضاف: «ليكون الملعب جاهزاً 100% نحتاج إلى 45 يوماً من أعمال الري والصيانة وقص العشب، حتى يصبح بالمستوى المناسب».

وطالب النمشان مسؤولي إعداد اللاعب في الأندية بالقيام بأدوارهم في زيارة الملاعب للتعرف إلى طبيعتها حتى يتم تأهيل اللاعب للملعب، وحمايته من الإصابة.

وأكد: «الأندية الشرق آسيوية قبل أن تلعب أمام فرق الغرب، تحرص على إرسال معدي الملاعب قبل المباراة بشهرين للتعرف إلى طبيعة الملعب وكتابة التقارير ومراجعتها قبل المباراة بأسبوعين، وأيضاً يراقبون عملية «الرش» قبل المباراة بيوم وفي يوم المباراة، حتى يتم تجهيز اللاعب بالمعدات التي تحميه من الإصابة والانزلاقات».

وعن ملاعب الخليج بشكل عام قال: «بطبيعة الحال المناخ الخليجي بشكل عام يميل إلى الحرارة، وإلى قليل من الاعتدال، إلى جانب درجات الرطوبة، وغالباً الملاعب في الخليج تتم زراعتها بالعشب الصيفي ويتم التطعيم بالبذر الشتوي خلال الفترة من نوفمبر إلى فبراير، لإعطاء العشب اللون الأخضر الطبيعي».

وحذر المهندس سلمان من اعتماد الصيانة على عملية الري فقط، لافتاً إلى أن ذلك قد يتلف التربة مستقبلاً ويؤثر في العشب.