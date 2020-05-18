«يويفا» يخطط لإنهاء الموسم في أغسطس ويهدد الاتحادات التي الغت بطولاتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن الاتحاد القاري للعبة الشعبية يخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول أغسطس/ آب المقبل بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وتوقفت معظم بطولات الدوري في أوروبا في مارس/ آذار الماضي في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، لكن بعض البطولات كشفت عن خطط لعودة المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وألغت فرنسا وهولندا بطولتي الدوري لكن مباريات الدوري الألماني عادت للحياة من جديد ويتوقع تشيفرين اكمال الموسم في 80 في المئة على الأقل من البطولات.

وقال تشيفرين في تصريحات تلفزيونية «لدينا فكرة لكن يتعين علينا الانتظار حتى تؤكد اللجنة التنفيذية لليويفا المواعيد. بوسعي القول إن الموسم الأوروبي سينتهي في أغسطس إذا ما ظل كل شيء كما هو الآن.»

وأضاف المسؤول الأوروبي «أعتقد أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم. والبطولات التي لن تكمل الموسم هي صاحبة القرار. لكن سيكون عليها خوض تصفيات إذا أرادوا المشاركة في البطولات الأوروبية.»

ولم تستكمل بعد مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الأوروبي.

ويتطلع باريس سان جيرمان الذي توج بطلاً لدوري فرنسا الأول لخوض مبارياته في دوري الأبطال خارج بلاده بعد أن قالت الحكومة الفرنسية إنها لن تسمح بإقامة أي أحداث رياضية على مستوى المحترفين في أراضيها قبل سبتمبر/ أيلول المقبل.

وعن ذلك قال رئيس اليويفا «باريس سان جيرمان وليون.. سيتعين عليهما تنظيم مباريات في فرنسا.وإن لم يكن هذا ممكنا فسيتعين عليهما اللجوء للعب على ملعب محايد.»

وأردف تشيفرين «إن لم يكن بوسعك اللعب على أرض بلادك فسيكون عليك اللعب في ملعب محايد.. ولا أرى سبباً يجعل الحكومة الفرنسية لا توافق على السماح لهم بخوض مباراة دون جمهور. لكن دعونا ننتظر. هذا خارج سلطاتي.»

وكان من المقرر إقامة مباريات بطولة أوروبا 2020 في 12 مدينة أوروبية لكن البطولة تأجلت إلى العام المقبل بسبب استمرار الأزمة الصحية العالمية.

وقال تشيفرين «أجرينا محادثات مع تسع مدن وتم ترتيب كل شيء.

»لا تزال هناك بعض الجوانب لم يتم الاتفاق عليها مع ثلاث مدن ومن ثم فإننا سنعقد مزيدا من المحادثات. من حيث المبدأ فإننا سنقيم البطولة في 12 مدينة وإن لم يتسن لنا ذلك فنحن على استعداد لإقامتها في 10 مدن أو في تسع أو ثماني."