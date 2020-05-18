"عموري" ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ،نجم منتخب الإمارات ونادي الجزيرة عمر عبدالرحمن " عموري"ضمن أفضل تشكيلة مثالية لخط الوسط في النسخ الأربع الأخيرة من بطولة دوري الأبطال التي كان فيها في صفوف العين، حيث ضمت التشكيلة 9 لاعبين سوف يجري التصويت لاختيار 4 منهم من أجل الفوز في سباق أفضل تشكيلة لفريق القارة الاسيوية.

وتضم قائمة المرشحين عمرعبد الرحمن، والبرازيلي ليوناردو داسيلفا لاعب تشونبوك هيونداي الكوري والذي سبق له الاحتراف في صفوف الجزيرة ، وزميله في نفس الفريق لي جاي سونج، ولي ميونج جو لاعب العين السابق، وجوسيلي دا سيلفا لاعب نادي شاندونج لونينج الصيني، و وو لي لاعب شنغهاي اس آي بي جي، واحسان بهلافان لاعب فريق زوبهان، وولتر مونتيلو لاعب شاندونيج لونينج، وأوسمار باربا لاعب نادي سيؤول الكوري.

وأشاد الموقع بعطاء عمر عبدالرحمن في بطولة دوري أبطال آسيا مؤكداً أنه صنع 58 فرصة لفريقه السابق( العين) بالبطولة، وأنه قدم 6 تمريرات حاسمة من إجمالي 865 تمريرة خلال المباريات التي خاضها بقميص العين، وقال الموقع:" كان "عموري" مصدر فرح في عام 2016، حيث نسق مسرح العين الهجومي ووازن بين تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة. وكان عبد الرحمن في المقدمة من حيث صناعة الفرص برصيد 55 ، وهي أكثر من ضعف الرقم الذي قدمه ليوناردو صاحب المركز الثاني، وكانت له مساهمة في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي عندما أحرز عبد الرحمن هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين، قبل أن يسجل مرة أخرى في لقاء العودة. ولم يحرز العين لقب دوري أبطال آسيا الثاني له، لكن اللاعب المهاري عمر عبدالرحمن حصل على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2016.

ويستمر التصويت حتى يوم 23 مايو/أيار الحالي، عند الساعة 4 عصراً بتوقيت ماليزيا، فيما سيتم الإعلان في نهاية شهر مايو الجاري عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات.