الظنحاني: سعيد بالتجديد مع «الملك» ولم أفكر في الرحيل

جدد نادي الشارقة عقد لاعبه علي الظنحاني، «28 عاما»، لمدة عامين، وكان اللاعب قدم مستويات مميزة مع الفريق، وساهم في تتويج الفريق بدرع دوري الخليج العربي في الموسم الماضي.

وقال الظنحاني لـ«الخليج الرياضي»، عقب تجديد العقد: فرحتي فرحتين بتجديد التعاقد مع نادي الشارقة، لأنه جاء متزامناً مع احتفالات جماهير النادي بالذكرى الأولى لبطولة الدوري التي حققناها في الموسم الماضي، وفي مثل هذه الأيام كنا نحتفل بالدرع السادسة لـ«الملك» في مسيرته بالدوري، أنا في قمة السعادة بتجديد الولاء والعهد مع الشارقة لسنتين قادمتين.

وأضاف: لم أفكر في الرحيل عن نادي الشارقة لأني أشعر بالراحة منذ انضمامي إلى هذا النادي الكبير، والعريق، وصاحب الجماهيرية العريضة، أتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة علي المدفع، وأعضاء مجلس الإدارة، وشركة الكرة برئاسة عبدالله العجلة، وإخوانه الأعضاء، وقد كان العجلة وراء التعاقد معي في عام 2017 عندما قدمت من دبا الفجيرة، ووقعت عقداً لمدة ثلاث سنوات.

وزاد: لقد قلت مراراً وتكراراً، إنني رهن إشارة النادي، وحتى لو لم يجدد معي كنت سأكمل معه حتى النهاية، مهما طالت فترة جائحة كورونا.

وامتدح الظنحاني عمل مدربه عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، وقال إنه مدرب كبير، وأضاف: أتقدم بالشكر إلى المدرب عبدالعزيز العنبري الذي نعتبره سر نجاحات فريق نادي الشارقة من خلال تعامله الرائع والراقي مع الجميع، هو بمثابة أخ أكبر لنا كلاعبين، أتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة نادي الشارقة إدارة، وجماهير وشكري الخاص جداً إلى زملائي اللاعبين لأننا نعتبر أسرة واحدة، ونعد جمهورنا الوفي والمخلص بأننا سنبذل قصارى جهدنا لأجل إسعاده بالعروض القوية، والانتصارات، والبطولات.

وكان الظنحاني رفض التعليق على مسيرته مع «الملك» وقال: أنا لا أقيّم، نفسي وأترك تقييمي للآخرين، وكل ما استطيع قوله أنني سعيد للغاية مع نادي الشارقة، وأسعى جاهداً إلى تطوير مستواي وتقديم الأفضل، وأن أكون رهن إشارة الجهاز الفني في أي وقت.

يذكر أن علي الظنحاني كان شارك أساسياً في جميع مباريات نادي الشارقة في الموسم الماضي الذي حقق فيه بطولة دوري الخليج العربي، ويعتبره جمهور نادي الشارقة من لاعبي المنظومة البطولية، فضلاً عن أخلاقه العالية، وتفانيه، وإخلاصه للشعار، وكان الظنحاني ارتبط بواقعة الإصابة في مباراة الشارقة مع الوحدة، وكان اصطدم بالحارس عادل الحوسني، وتيجالي مهاجم الوحدة، ونقل إلى المستشفى، وفي تلك الأثناء حسم «الملك» اللقب من أمام الوحدة.

وتألق الظنحاني في العديد من المباريات، ولكن كانت أبرز مبارياته أمام شباب الأهلي في مباراة السوبر في الموسم الحالي، ولعب الظنحاني في الطرف الأيسر بعد طرد الحسن صالح، وتعتبر هذه المباراة من المباريات التي لن تنساها جماهير الشارقة لعلي الظنحاني، إلى جانب مباراة الوحدة.