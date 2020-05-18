أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم فعاليات متنوعة في رمضان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، دورها المجتمعي الهام، ودعمها الكبير لحملات نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تنظيم العديد من النشاطات والمنافسات الافتراضية، وورش العمل عن بعد، ضمن مبادرات الأكاديمية الطموحة لتفعيل الأنشطة الرياضية، وتعزيز التواصل مع فئات المجتمع، وتشجيع ممارسة الرياضة في المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية، وجعلها نمطاً للحياة اليومية، والصحية، في ظل الظروف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأطلقت الأكاديمية منافسات مختلفة، كتحدي تسلق قمة «ماترهورن» من المنزل، وسباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري الافتراضي، والعديد من تحديات اللياقة البدنية، إضافة إلى لقاءات حصرية مع خط دفاعنا الأول لتقديم النصائح لكل المجتمع.

ونظمت الأكاديمية محاضرات توعوية، وورش عمل عن بعد كورشة عمل «أساسيات الشطرنج للمبتدئين»، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وندوة بعنوان «الحفاظ على لياقتك ونشاطك البدني في المنزل أثناء فترة العزل»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتسعى الأكاديمية دوماً لنشر التوعية الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك، وتشجيع السيدات على المشاركة من منازلهن في كل الأنشطة والمسابقات الرياضية.

وأكدت فاطمة العامري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أهمية المشاركة الكبيرة التي شهدتها السباقات الافتراضية من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وقالت العامري: «يسعدنا أن نشهد مشاركة كبيرة من مواطنات، ومقيمات، في هذه الفعاليات والندوات التثقيفية، ما يمثل حرصهن على ممارسة الرياضة لما فيها من فوائد، وانعكاسها على اتباع الإرشادات الاحترازية، وبقائهن في منازلهن».

بدورها قالت مريم المنصوري من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: الشكر لجميع الشركاء والجهات على تعاونها في إقامة وتنظيم هذه الفعاليات والأنشطة الافتراضية طوال شهر رمضان المبارك، وستستمر الأكاديمية في نشر الوعي وتعزيز ممارسة الرياضة، والتواصل مع أفراد المجتمع، وتحقيق أهدافها بالتعاون مع مختلف الشركاء والجهات الحكومية، والخاصة.