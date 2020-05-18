اتحاد السباحة يطلق كأس الإمارات 29 مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يطلق اتحاد السباحة يوم 29 مايو/أيار الجاري، بطولة كأس الإمارات للياقة البدنية المفتوحة «أونلاين» عبر تطبيق زوم، والمخصصة لجميع الأعمار والجنسيات داخل الدولة من سن 13 عاماً فما فوق، فيما تبلغ جوائزها المالية 30 ألف درهم ستوزع على الفائزين من كافة الفئات.

وكشفت مريم حمد الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة، رئيس اللجنة الفنية، أن البطولة إحدى مبادرات الاتحاد للمساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت: «انتهينا في اللجنة الفنية من جميع الإجراءات التنظيمية للبطولة، والتي ستكون مفتوحة وهي الأولى من نوعها للمواطنين والمقيمين، وتمثل تحدياً يرفع شعار أننا لن نستسلم لـ«فيروس كورونا» الذي اجتاح العالم بأسره، بل سنُسهم كرياضيين في دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في التصدي للوباء، حيث الممارسة الرياضية من أهم الوسائل الفعالة لتقوية مناعة الجسم؛ لهذا حرصنا على إطلاق بطولة من هذا النوع متعددة الأهداف الإيجابية، ومن ضمنها تنشيط وتحفيز اللياقة البدنية، وخلق روح المنافسة، وشغل وقت الفراغ في نشاط مفيد يعزز القدرات الصحية والبدنية، كما يحسن الحالة النفسية والمعنوية للمشاركين».

وعن شروط المشاركة قالت: المشاركة للجنسين من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، والتنافس موزع على 3 مراحل الأولى للناشئين والناشئات من 13 إلى 19 سنة، والثانية مرحلة الرجال والسيدات من 20 إلى 40، أما الثالثة فمخصصة لمرحلة من 40 فما فوق، وتم فتح الباب للجنسين عن طريق التسجيل الإلكتروني [email protected]، والإقبال على المشاركة يبشر أن البطولة ستسجل مشاركة واسعة فقد روعي فيها إضفاء عامل التشويق على التحدي.

وأوضحت مريم الشامسي طريقة التنافس عن طريق دقيقة شغل لكل لاعب في 10 تمارين بإجمالي 10 دقائق، ويحسب الفائز بأكثر عدد من التكرارات، وفي حالة التساوي لأكثر من مشارك يتم عمل نهائي بين المتسابقين لحسم الفائز.