نزالات حماسية بين نجوم المنتخب في بطولة «الجوجيتسو التنشيطية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات بطولة الجوجيتسو التنشيطية الأولى التي أقيمت على صالة جوجيتسو أرينا، في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة 60 لاعباً من أبطال الإمارات المشاركين في المعسكر التدريبي المغلق في فندق نادي ضباط القوات المسلحة، والذي سيستمر حتى 24 مايو/ أيار الجاري، وأقيمت البطولة من دون جمهور التزاماً بالتوجيهات الحكومية حول تجنب إقامة الفعاليات الجماهيرية في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس (كوفيد-19).

وتوزعت نزالات البطولة على ثلاثة أبسطة، أشرف عليها ثلاثة حكام معتمدون من الاتحاد، وتعد بطولة الجوجيتسو الأولى من نوعها في المنطقة منذ إيقاف الأنشطة الرياضية، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، حيث حرص اتحاد الجوجيتسو على إطلاق المبادرات المتعاقبة، ليتوجها بتنظيم المعسكر التدريبي المغلق، والبطولة التنشيطية لتعزيز جاهزية لاعبي المنتخب للاستحقاقات الرياضية القارية، والعالمية المقبلة.

وشهدت البطولة 84 نزالاً حماسياً بين اللاعبين، حيث انتهى 23 منها بالإخضاع «الاستسلام»، وتوزّعت النزالات على 14 فئة في منافسات الناشئين والكبار، حيث اشتملت فئة الناشئين تحت 18 عاماً على سبع فئات وزن، حصد ذهبياتها محمد طلال الكعبي عن فئة وزن تحت 50 كجم، وعمر علي السويدي عن فئة تحت 55 كجم، ومايد الشحي عن فئة تحت 60 كجم، وعبدالله الهاشمي عن فئة تحت 66 كجم، وفرج خالد العولقي عن فئة تحت 73 كجم، ومهدي خالد العولقي عن فئة تحت 81 كجم، وسعيد الكبيسي عن فئة فوق 81 كجم.

وفي منافسات الكبار أحرز الذهبية أحمد سعيد الظاهري، ذياب النعيمي، عمر الفضلي، محمد علي السويدي، علي البناي، فيصل الكتبي، هزاع محمد.

وأعرب عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، والمستوى الفني المتميز الذي أظهره اللاعبون في كل الفئات، مشيراً إلى أن الإمارات بقيادتها الرشيدة، وأبنائها المخلصين لا تعترف بالمستحيل.

وقال: «إقامة تلك البطولة في هذه الظروف تعكس القيم الحقيقية التي تغرسها رياضة الجوجيتسو في كل ممارسيها، وهي الانضباط، والشجاعة، والصبر، والتحمل، والثقة بالنفس، خاصة أنها جاءت بعد معسكر مغلق راعى العزل الكامل للاعبين لمدة 16 يوماً، اعتباراً من أول مايو/ أيار الجاري، وهنا لابد أن أتوجه بالشكر للاعبين والجهاز الفني، والإداريين، وقبلهم أولياء الأمور».

وتابع: «ظن البعض في البداية أن المهمة صعبة لإقامة معسكر مغلق طويل في تلك الظروف، ثم إقامة بطولة، لكن بتضافر الجهود والتخطيط السليم وتضحيات أبنائنا، ومدربيهم، تحول الحلم إلى حقيقة، ونجحنا في التأكيد من جديد على أن الرهان على أبناء الإمارات رابح، وأن إنجازاتهم القارية والعالمية لم تأت من فراغ، ولكنها نتيجة لقيم ومبادئ حرصنا على تأصيلها في نفوسهم منذ البداية».

من جانبه، أكد العميد عارف الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، أن الوزارة تحرص على رعاية ودعم الفعاليات الوطنية الهادفة، والمشاركة الفاعلة فيها، تأكيداً على أهمية هذه الفعاليات في الارتقاء بالعمل المشترك، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وبناء شراكات حقيقة تسهم في مسيرة البناء والتنمية، خاصة في المجالات الرياضية والبدنية، وفي إعداد الشباب الإماراتي القادر على تجاوز جميع التحديات، وتحقيق الإنجازات.

وأوضح فؤاد درويش، مدير عام شركة بالمز الرياضية، أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو قدم للعالم نموذجاً يحتذى به حول الإصرار على مواصلة الإنجاز، وعدم الاستسلام للتحديات.

وبعد ختام فعاليات البطولة، قال نجم المنتخب الوطني فيصل الكتبي: «أود بداية أن أتوجه باسمي وباسم جميع لاعبي المنتخب، بجزيل الشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ولفريقه الفني والإداري، لدعمهم المتواصل لنا، وحرصهم على تعزيز جاهزيتنا البدنية والنفسية بشكل يمكننا من العودة لبساط الفعاليات الرياضية المقبلة على أتم الاستعداد لحصد الميداليات، والوقوف على منصات التتويج».