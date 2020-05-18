ختام ناجح لورشة عمل الطب الرياضي وإصابات الملاعب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح ورشة عمل الطب الرياضي وإصابات الملاعب، التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بنظام الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة أكثر من 300 من الأطقم الطبية والمدربين العاملين في مختلف أندية الدولة والمنتخبات الوطنية.

وتناولت الورشة التي قدمها الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي محورين أساسيين، الأول تضمن الطب الرياضي بصفة عامة حيثُ تمت مناقشة إصابات الملاعب وأنواعها المباشرة وغير المباشرة ونسبة حدوث كل منها، وتم التطرق لأنواع الإصابات العضلية وأعراضها ومدة الراحة اللازمة طبقاً لتشخيص الحالة، كما تم التطرق لكيفية الوقاية من الإصابات وكذلك نبذة عن الإسعافات الأولية.

أما المحور الثاني للورشة فتضمن مناقشة إصابات الرباط الصليبي الأمامي أحد أربطة الركبة الرئيسية والمعرض للإصابة خاصة أثناء ممارسة الرياضة، وقدم شرحاً تفصيلياً للمشاركين عن تشريح الركبة والرباط الصليبي للرياضي، وطرق الوقاية منه باتباع بعض التمارين لتقوية عضلات الساق والعضلات الأساسية بالجسم، والتدريب على تحسين طرق القفز والهبوط خلال ممارسة النشاط الرياضي، كما تم استعراض عوامل الخطر والأسباب التي قد تؤدي إلى إصابات الرباط الصليبي ومنها تغيير الاتجاه أو التوقف بشكل مفاجئ، تلقي ضربة مباشرة في الركبة، الاصطدام بجسم صلب، والأعراض المصاحبة له وتؤكد الإصابة به منها، الإحساس بالألم وتورم الركبة، فقدان نطاق الحركة والشعور بعدم الثبات والمضاعفات المصاحبة له مع أهمية قدرة الطبيب المعالج على التشخيص الصحيح.

كما ركز محور إصابات الرباط الصليبي على طرق علاجه بعد التشخيص، والبدء فوراً في عملية الإسعافات الأولية السريعة لمعالجة الألم والتورم، ووضع الثلج على الركبة المصابة، والضغط عليها ووضعها على ارتفاع عال، وأهمية الحصول على قسط من الراحة وعدم بذل مجهود، إضافة لاستعراض أحدث الأساليب الجراحية وإعادة التأهيل، وتحديد المدة اللازمة للعودة لممارسة الرياضة بصفة طبيعية، وقدرة الطاقم المعالج على معرفة نسبة تكرار الإصابة مرة أخرى.

وشهدت الورشة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات تفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين كانت لديهم الكثير من الأسئلة والاستفسارات والتي تمت الإجابة عليها من قبل نائب رئيس لجنة الطب الرياضي.