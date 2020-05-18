اتحاد الكرة المصري يتمسك باستكمال الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

كشف مسؤولو اتحاد الكرة المصري، أنهم يتمسكون باستكمال مسابقة الدوري العام هذا الموسم، خاصة أن هناك فرصة لتطبيق أحد المقترحات التي تم تسليمها لوزير الشباب والرياضة لعودة النشاط، ومازال هناك متسع من الوقت لاستئناف الدوري، وأوضح مسؤولو اللجنة الخماسية، أنهم تقدموا باقتراح إلى الوزير، خلال حفل الإفطار الذي جمعهم بمقر الجبلاية، لعودة الدوري في منتصف يوليو أو حتى أول أغسطس المقبلين، بعدما أوضح الوزير أن هناك صعوبة في عودة الدوري في الوقت الحالي.

وقال مسؤولو الجبلاية إنهم اقترحوا على وزير الرياضة إنهاء الدوري الحالي منتصف سبتمبر أو أول أكتوبر المقبل، على أن ينطلق الدوري الجديد يوم 15 من الشهر نفسه، أي بعد أسبوعين فقط من انتهاء الموسم الجاري، لاسيما أن اللاعبين حصلوا على فترة راحة كافية في الوقت الحالي في الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الدولة للحد من فيروس كورونا.

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، قال إن اللجنة تقدمت منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بتصور كامل لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، لعودة الدوري المصري من كل النواحي، سواء طبياً أو فنياً، ويترقب اتحاد الكرة قرار الدولة المصرية، بشأن مصير الدوري، سواء بالاستكمال أو الإلغاء.

وقال فضل في تصريحات له، إن الملف الطبي الموضوع من قبل اللجنة، يتضمن العديد من الإجراءات التي شاهدها الجميع في الدوري الألماني، الذي تم استئنافه السبت الماضي، قائلاً: «لدينا إجراءات وتصورات أكثر مما تم تطبيقه في الدوري الألماني، وننتظر قرار الدولة لتحديد مصير الدوري».. وأضاف فضل إنه مندهش من حديث أحد رؤساء الأندية بأن تحديد مصير الدولة للدوري المصري، هو تدخل حكومي، موضحاً أن العالم كله ينتظر قرار الحكومات لتحديد مصير الدوري وليس فقط في مصر.

على صعيد متصل، تضمنت الإجراءات التي وضعها اتحاد الكرة حال عودة الدوري أن يتم تخصيص حافلتين لكل فريق لنقل اللاعبين قبل وبعد المباريات، خاصة أنه لن يسمح للاعبين بالجلوس بجوار بعضهم في الحافلة، على أن يستقل كل ٢٥ فرداً حافلة واحدة، علماً بأن كل فريق يضم ما يقرب من ٥٠ فرداً في المباراة الواحدة، بين لاعبين ومدربين وأعضاء جهاز طبي وإداري وعمال غرف خلع الملابس.

كما كلّفت اللجنة الخماسية الثنائي حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة بمتابعة تفاصيل الدوري الألماني «البوندزليجا»، والتجربة الألمانية في عودة الدوري، تحسباً لصدور قرار بعودة الدوري، بهدف الاستفادة من التجربة ونقلها للدوري المصري.