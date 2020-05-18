التونسية إيناس بو بكري تروي قصة البرونزية الأولمبية في المبارزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للمبارزة جلسة حوارية «عن بعد»، مع البطلة التونسية الأولمبية إيناس بو بكري، صاحبة الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو، الحاصلة على جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

حضر الجلسة لاعبو ولاعبات المنتخب، وكل المهتمين برياضة المبارزة في الدول العربية، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية الافتراضية التي ينظمها الاتحاد وفق توجيهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي، والإماراتي.

تناولت الجلسة محطات من حياة اللاعبة منذ نشأتها في أسرة رياضية، وتدرجها في المشاركة في البطولات المحلية، والعالمية، ونظام التدريب الخاص بها، وأبرز المشاركات الدولية، والجوائز التي حصلت عليها.

وركزت البطلة الأولمبية في عرض تجربتها على القواعد والأسس التي لا غنى عنها للاعب المبارزة، في تدريباته اليومية، وأهمية النظام الغذائي والصحي الواجب اتباعه، والعوامل النفسية التي تحيط باللاعب قبل، وأثناء المنافسات.

وقدمت نصائح قيمة للاعبين واللاعبات.. مؤكدة أن طموح اللاعب ورغبته في الوصول للعالمية هو الدافع الأول للنجاح، والحافز الأكبر لمواجهة التحديات التي يمكن أن تصادفه، وأهمها التوفيق بين الدراسة والحياة الاجتماعية، وممارسة الرياضة.

وتناولت الجلسة الجوانب النفسية للاعبة أثناء، وبعد مشاركاتها في البطولات، وكيفية قراءة الخصم، وتجنب نقاط القوة لديه، واللعب على نقاط الضعف، وضرورة الالتزام التام بتوجيهات المدرب.

وذكرت اللاعبة أنه من خلال مشاركتها في البطولات التي تم تنظيمها في الدولة لمست أن لاعبي ولاعبات الإمارات لديهم موهبة فطرية، وقدرات مميزة ساهمت في احتلال الإمارات مكانة مميزة على المستويين العربي، والخليجي، بما يؤهل أبطالها وبطلاتها لتحقيق إنجازات قارية وعالمية في المستقبل القريب، ونقلت لهم نصائحها عن طرق تنمية المواهب والارتقاء بها للوصول إلى العالمية.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي، الأمين العام للاتحاد والتي أدارت الجلسة، أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة نحو الاستفادة من أوقات الفراغ لدى اللاعبين، واللاعبات، خلال فترة توقف النشاط الحالية، من خلال تقديم كل ما هو مفيد.