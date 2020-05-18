هل تعرضت تظلمات الجبلاية لضغوط من الأهلي والزمالك قبل إعلان عقوبات السوبر المصري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أنه لا يفكر مطلقاً في خوض انتخابات الجبلاية المقبلة على قائمة أي من الأطراف التي تعتزم خوض السباق خلال الفترة القادمة.

أضاف عادل الشوربجي في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "علاقتي جيدة بكل الأندية سواء في الدوري المصري الممتاز أو الدرجات الأدنى منذ ما يقرب من 20 عاماً ولم يفكر في خوض الانتخابات مطلقاً وأنه لو كان يأمل في خوضها لكان منذ سنوات طويلة، مشدداً أن علاقته بهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الحالي ليست هي السبب في تفكير البعض في رغبتي خوض الانتخابات لأنني أمتلك علاقة جيدة بكل رؤساء الجبلاية السابقين منهم سمير زاهر والدهشوري حرب وغيرهم.

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما.

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وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.