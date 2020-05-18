شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: لا أفكر فى الرحيل عن بيراميدز وجددت تعاقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد فاروق لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز ، عن سعادته بالتواجد وسط صفوف الفريق السماوى، والذى يضم العديد من النجوم، على رأسهم عبد الله السعيد، لافتًا إلى أن هدف الفريق بأكمله تحقيق البطولات فى المرحلة المقبلة وفى مقدمتها بطولة الكونفدرالية الأفريقية، خاصة وأن كافة عوامل النجاح متوفرة، وتقوم إدارة النادى بتوفير كافة طلبات الفريق والجهاز الفنى من أجل تحقيق تلك الانجازات فى المستقبل القريب.

أضاف فاروق خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" إنه قام بتجديد تعاقده مع بيراميدز، نظرًا لشعوره بالراحة الشديدة وسط الفريق، وإنه لا يفكر على الإطلاق فى الرحيل عن بيراميدز فى الميركاتو الصيفى المقبل، قائلاً: "سعيد للغاية بتواجدي في نادي بيراميدز، ولا افكر على الاطلاق في الرحيل عن النادي في الميركاتو الصيفي المقبل.. وجددت عقدي مع بيراميدز في الفترة الماضية، ولن ارحل عن النادي".

فيما بدأ مسئولو نادى بيراميدز تحصين المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الأول من العروض التى تلقاها مؤخرًا، وأبرزها من النادى الأهلى الذى قام بجس نبض اللاعب عن طريق وكيل أعماله دون الدخول فى مفاوضات رسمية مع الإدارة، وأكد المهدى سليمان أن إدارة نادى بيراميدز تحدثوا معه وطالبوه بعقد جلسة خلال الفترة المقبلة من أجل حسم ملف تجديد تعاقده الذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك من أجل تحصين اللاعب وضمان استمراره.

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وأضاف حارس بيراميدز، أنه أول لاعب انضم لصفوف بيراميدز وقت تأسيسه، وأن قيمة عقده لا يتخطى الـ 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن المفاوضات المقبلة ستشهد تغيرا فى قيمة العقد خاصة أنه أصبح الحارس رقم واحد حاليًا، ويرى المهدى سليمان أن شريف إكرامى حارس مرمى كبير وأى نادٍ يتشرف بالتواجد فى صفوفه وأى فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامى لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار فى صفوف الفريق السماوي.

وتابع، "إكرامى لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة فى الموسم الحالي، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملى داخل الملعب كما أننى أحافظ على نفسى بفضل الالتزام فى تدريباتى وفى نظامى الغذائي".

شدد حارس بيراميدز، على أنه يقدر على المشاركة الأساسية فى وجود أى حارس مرمى بمصر، ولكن فيما يخص محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى قال: "هو حارس مرمى كبير ووصل لمرحلة كبيرة من التألق، وفى حالة انضمامى للأهلى سأحتاج لوقت من أجل أن يجلس الشناوى على دكة البدلاء، كما أن الأهلى والزمالك يضيفان لأى لاعب.