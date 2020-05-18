شكرا لقرائتكم خبر عن بلال علام: أطلقت لقب الإباتشى على شيكابالا.. وبركات ومتعب تركا بصمة بالدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المعلق الرياضى بلال علام، إنه هو من أطلق لقب الأباتشى على محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد نادى الزمالك بسبب هدفه الساحر أمام اتحاد الشرطة ، مضيفا خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: أن هدف شيكابالا في اتحاد الشرطة في الدورى من أفضل الأهداف التي رآها لذلك أطلقت عليه لقب الأباتشى، كما أحرز هدفا في محمد صبحى حارس الإسماعيلى في المباراة التي تم إلغاؤها ولم تكتمل بسبب أحداث بورسعيد.

وأوضح بلال علام، أن شيكابالا لو كان لعب مع الزمالك بنفس المستوى الذى قدمه مع الرائد كان بقى وضعه مختلفا، لأن الكرة كانت ماشية معاه، وأحرز العديد من الأهداف التي خطفت قلوب الجماهير.

وعن اللاعبين المصريين في الدورى السعودى، قال بلال علام: هناك أكثر من لاعب ترك بصمة قوية في الدورى السعودى أمثال محمد بركات وعماد متعب وبركات وأخيرا حسين السيد، الذى مازال يعانى نادى الاتفاق من غيابه حتى الآن، وهو أكثر لاعب مصري في الفترة الأخيرة معلم مع جماهير السعودية".

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