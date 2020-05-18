شكرا لقرائتكم خبر عن بلال علام: أطلقت لقب الإباتشى على شيكابالا.. وبركات ومتعب تركا بصمة بالدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المعلق الرياضى بلال علام، إنه هو من أطلق لقب الأباتشى على محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد نادى الزمالك بسبب هدفه الساحر أمام اتحاد الشرطة ، مضيفا خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: أن هدف شيكابالا في اتحاد الشرطة في الدورى من أفضل الأهداف التي رآها لذلك أطلقت عليه لقب الأباتشى، كما أحرز هدفا في محمد صبحى حارس الإسماعيلى في المباراة التي تم إلغاؤها ولم تكتمل بسبب أحداث بورسعيد.
وعن اللاعبين المصريين في الدورى السعودى، قال بلال علام: هناك أكثر من لاعب ترك بصمة قوية في الدورى السعودى أمثال محمد بركات وعماد متعب وبركات وأخيرا حسين السيد، الذى مازال يعانى نادى الاتفاق من غيابه حتى الآن، وهو أكثر لاعب مصري في الفترة الأخيرة معلم مع جماهير السعودية".
وعن أول مباراة علق عليها، قال بلال علام: أول مباراة علقت عليها كانت بين الاتحاد السعودى والوصل الإماراتى كانت بالصدفة لغياب المعلق عنها، ولم أكن محضرا أي شيء ولا أعلم أسماء بعض اللاعبين الجدد في الاتحاد، واستغليت معلوماتى عن العميد في المباراة، وعدت على خير وكلمنى بعدها رئيس الاتحاد السعودى وشكرنى وظهرت حملة على تويتر تطالب بتعليقى على الدورى السعودى وبدأت الحكاية.
وقال بلال علام: كنت بعلق على الدورى السعودى باللهجة السعودية وأنا عندى 7 سنوات وأنا في طريقى للمدرسة، ولما كنت صغير كنت حابب أطلع شيف شاورما لحبى لها، ولكن بعد كدة قولت لأبويا عاوز اطلع معلق على الدورى السعودى قالى ركز في مدرستك".
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