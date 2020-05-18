شكرا لقرائتكم خبر عن بلال علام لـ"جمهور التالتة": تعرضت للإصابة بكورونا من عام ونصف بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المعلق الرياضى بلال علام، إنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا من عام ونصف أثناء تواجده في السعودية ولم يكن أحد يعلم عنه شيئا، مضيفا خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: إنه أصيب بكورونا منذ عام ونصف، وظهرت عليا أعراض فيروس كورونا منذ عام ونصف وتم نقلى إلى المستشفى ودرجة حرارتى استمرت فى الارتفاع وكل أعراض الفيروس واجهته، مؤكدا زملائى فى الفترة الحالية عند الحديث عن فيروس كورونا يقولون له نتذكر عندما نقلت إلى المستشفى بسبب ظهور عليك نفس الأعراض.

وعن أول مباراة علق عليها، قال بلال علام: أول مباراة علقت عليها كانت بين الاتحاد السعودى والوصل الإماراتى كانت بالصدفة لغياب المعلق عنها، ولم أكن محضرا أى شيء ولا أعلم أسماء بعض اللاعبين الجدد في الاتحاد، واستغليت معلوماتى عن العميد فى المباراة، وعدت على خير وكلمنى بعدها رئيس الاتحاد السعودى وشكرنى وظهرت حملة على تويتر تطالب بتعليقى على الدورى السعودى وبدأت الحكاية.

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وقال بلال علام: كنت بعلق على الدورى السعودى باللهجة السعودية وأنا عندى 7 سنوات وأنا في طريقى للمدرسة، ولما كنت صغير كنت حابب أطلع شيف شاورما لحبى لها، ولكن بعد كدة قولت لأبويا عاوز اطلع معلق على الدورى السعودى قالى ركز فى مدرستك".